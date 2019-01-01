جوهرة باريس سان جيرمان يدخل دائرة اهتمامات نيوكاسل

دخل ستانلي نسوكي جوهرة نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، دائرة اهتمامات نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، للظفر بخدماته في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليوم الأحد، عن رغبة المدرب المخضرم ستيف بروس الذي حل محل الإسباني رافا بينيتيز في منصب المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد بالتعاقد مع ستانلي نسوكي لاعب باريس سان جيرمان الشاب.



ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن ستيف بروس مدرب نادي نيوكاسل الإنجليزي، يرى أن الفرنسي الشاب ستانلي نسوكي الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، هو اللاعب المثالي لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.



وأشارت إلى أن العقبة الوحيدة في إتمام الصفقة، هي تحديد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 15 مليون يورو سعرًا لنجمه الشاب ستانلي نسوكي، بينما لا يريد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي دفع أكثر من 8 ملايين يورو.



جدير بالذكر أن إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تعاقدت مع المخضرم ستيف بروس ليحل محل المدرب الإسباني رافا بينيتيز، حيث نشبت الكثير من المشاكل بين الطرفين نتجت عن انفصالهما عقب نهاية الموسم الماضي.



