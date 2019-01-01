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محافظات

غدا.. انطلاق فعاليات "احميها من الختان" بالمحافظات

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنطلق، غدًا، فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" والتي تنفذها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بجميع المحافظات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مروة الكدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، أهمية توعية وتثقيف المواطنين بالقرى والنجوع بالأضرار الناتجة عن عادة ختان الإناث والقضاء على هذه الظاهرة حماية لصحة الفتيات ومستقبلهم ووحدة المجتمع ككل.

وأوضح مقرر المجلس القومي للمرأة الدور المهم الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة بأسيوط في خدمة المجتمع، خاصة القضايا المهمة وضرورة التعاون بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في القضاء على مشكلة ختان الإناث والعمل على تنمية المجتمع وتوصيل الرسائل الإيجابية لكل منزل ووحدة سكنية بالمناطق المختلفة تنفيذًا لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستراتيجية مصر 2030.

وأوضحت أن الفرع بأسيوط كان قد نظم دورة تدريبية بعنوان "احميها من الختان" بإحدى قاعات مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، والتي تستمر لمدة يومين ضمن حملة "احميها من الختان" التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

جاء ذلك بحضور نهلة الفولي عضو المجلس القومي للمرأة والدكتورة ماجدة عبدالباقي عضو الفرع، والدكتور محمد حسين عضو الفرع بأسيوط، ومنار كامل مقرر لجنة حماية الطفل بمحافظة أسيوط نيابة عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، وعلي عبدالعال ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة.
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