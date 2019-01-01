الأحد 28 يوليه 2019 الموافق 25 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

مانشستر يونايتد في محادثات مستمرة للتعاقد مع بديل بوجبا

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:31 م
بوجبا
بوجبا
طباعة
ads
كشفت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية مساء اليوم الأحد، عن مواصلة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التفاوض مع نادي لاتسيو الإيطالي بشأن التعاقد مع النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ليحل محل الفرنسي بول بوجبا الذي يصر على المغادرة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
في الموسم الماضي حاول جوزيه مورينيو اقناع ادارة الفريق بالتخلي عن بوجبا وجلب ميلينكوفيتش سافيتش، ووفقًا لصحيفة لا ريبابليكا الإيطالية وما أكدته آس فإن هذا الأمر قابل للحدوث هذا الصيف.

ويتوقع أن يكون عرض مانشستر يونايتد لضم سافيتش بمبلغ 75 مليون يورو، وهو رقم لا يعتبره رئيس نادي لاتسيو كافيًا حيث يريد بيعه بما لا يقل عن 80 مليون يورو.

ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل إلى اتفاق بالفعل مع الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، حيث سيحصل على 6 ملايين يورو في الموسم.

وذكرت أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد دفع 75 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كإضافات من أجل التعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش، ولكن نادي لاتسيو الإيطالي يريد الحصول على الـ90 مليون كاملين، ويقال إن وكيل اللاعب ماتيا كيزمان لا يزال في لندن حيث يحاول وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة قبل مغادرته.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

رياض محرز يؤكد انفراد "90 دقيقة" حول حقيقة تجاهله رئيس الوزراء المصري

منذ ساعتين

وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان

منذ ساعة

مفاجأة في قضية سرقة شقة الفنانة شيرين سيف النصر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تفاصيل الساعات الأخيرة في صفقة "قفشة" مع الزمالك

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل الساعات الأخيرة في صفقة "قفشة" مع الزمالك

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك الخاصة

"كاف" يحدد مواعيد مباريات الدور التمهيدي لتصفيات كأس العالم 2022

بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك الان في الدوري المصري

ستوديو

خبير استراتيجي: مصر الدولة الوحيدة التي تبني وتحمل السلاح في الوقت نفسه (فيديو)

محمد صلاح يهنئ شباب اليد: إنجاز كبير ومعتاد

شاهد الصور الأولى من عزاء الفنان فاروق الفيشاوي

مشهد غريب.. مراسل يغطي الأحداث وسط مياه الفيضان (فيديو)

ads

رياضة

تردد قناة time sports الناقلة لمباراة الاهلي ضد الزمالك الان بث مباشر

الان بث مباشر ماتش الزمالك ضد الاهلي بدون تقطيع

بث مباشر في الدوري المصري يلا كورة بث مباشر مباراة Al ahly vs zamalek الان kora online

بث مباشر yalla shoot ماتش الاهلي والزمالك اليوم الان

الرئيس نيوز

أمن الجيزة يضبط المتهمة بسرقة "ذهب" شيرين سيف النصر

غدا.. «مصر للطيران» تسيّر 20 رحلة لنقل 4530 حاجا

غلق باب تلقي أسئلة مبادرة "اسأل الرئيس" ضمن مؤتمر الشباب

مصاب بطعنة في البطن.. عائلة عروس المنوفية تتهم زوجها بقتلها

منوعات

الشرطة الفيتنامية تضبط كمية كبيرة من قرون وحيد القرن

مزايا جديدة للعبة "ببجى" في 10 دول عربية

غرامة 100 دولار على إطعام طيور النورس فى انجلترا

استخدام شاحن غير أصلي يعرضك للحروق

كشكول

طالبة الـ7% بالثانوية العامة تلجأ للقضاء: الكنترول لم يعترف بالخطأ

البحيرة.. تظلم 4 آلاف طالب وطالبة بالثانوية العامة في 10816 امتحانًا

محافظ الدقهلية: 30 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بـ155 مليون جنيه

جامعة الأزهر تعلن فتح باب الالتحاق بالدراسات العليا للدعوة الإسلامية

إسلام سياسي

بعد دعم إخوانى لحملة ترحيلهم.. "سوريون" يبيعون مستلزماتهم فى تركيا

حرب داخلية في صفوف داعش بعد إعدامه عنصرين في ديالي

شهادة شباب الإخوان تكشف الأسرار الخفية لفساد قيادات الجماعة

شباب الإرهابية يطالبون "تليمة" بكشف فضائح الجماعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
المزيد

الثقافة

انطلاق أولى فعاليات ورش الحكى بمكتبة الحضارة فى القلعة

أمسية شعرية غنائية عن الراحل إمام عيسى

"كتب أطفال تغير العالم" ليعقوب الشارونى بمصر العامة

ورش فنية وحرف بيئية فى قوافل البرنامج الثقافى بقرى المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك