مانشستر يونايتد في محادثات مستمرة للتعاقد مع بديل بوجبا

كشفت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية مساء اليوم الأحد، عن مواصلة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التفاوض مع نادي لاتسيو الإيطالي بشأن التعاقد مع النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ليحل محل الفرنسي بول بوجبا الذي يصر على المغادرة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

في الموسم الماضي حاول جوزيه مورينيو اقناع ادارة الفريق بالتخلي عن بوجبا وجلب ميلينكوفيتش سافيتش، ووفقًا لصحيفة لا ريبابليكا الإيطالية وما أكدته آس فإن هذا الأمر قابل للحدوث هذا الصيف.



ويتوقع أن يكون عرض مانشستر يونايتد لضم سافيتش بمبلغ 75 مليون يورو، وهو رقم لا يعتبره رئيس نادي لاتسيو كافيًا حيث يريد بيعه بما لا يقل عن 80 مليون يورو.



ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصل إلى اتفاق بالفعل مع الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، حيث سيحصل على 6 ملايين يورو في الموسم.



وذكرت أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد دفع 75 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كإضافات من أجل التعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش، ولكن نادي لاتسيو الإيطالي يريد الحصول على الـ90 مليون كاملين، ويقال إن وكيل اللاعب ماتيا كيزمان لا يزال في لندن حيث يحاول وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة قبل مغادرته.