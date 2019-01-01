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رياضة

كلوب يعلن تشكيلة ليفربول أمام نابولي

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:30 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
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أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن تشكيلة الريدز الرسمية التي تستعد لمواجهة نابولي الإيطالي في المباراة الودية التي ستجمعهما بعد قليل في أيرلندا.

ودفع المدرب الألماني يورجن كلوب بتشكيلة قوية للغاية في تجربة من التجارب المنتظرة للريدز في الفترة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد الذي اقترب من البداية.

وشهدت تشكيلة ليفربول تواجد الكثير من الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها دائمًا المدرب الألماني يورجن كلوب، ولكن مع استمرار غياب الثلاثي الناري صلاح وماني وفيرمينو وأيضًا الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

ويلعب ليفربول مباراة اليوم ضد نابولي قبل ساعات قليلة من السفر إلى فرنسا وبداية معسكر جديد في مدينة إيفيان استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي يوم الرابع من شهر أغسطس القادم.

إليكم تشكيلة ليفربول الرسمية..
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