فيرشتابين يفوز بسباق ألمانيا الجنوني

توج الهولندي ماكس فيرشتابين سائق ريد بُل بلقب سباق جائزة ألمانيا الكبرى الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 لموسم 2019، اليوم الأحد.

وتمكن فيرشتابين من إحراز المركز الأول على حلبة “هوكنهايم” محققا فوزه الثاني هذا الموسم والسابع خلال مسيرته.



وتفوق فيرشتابين على الألماني سيباستيان الذي حلّ ثانيا بفارق 7.333 ثانية، فيما أكمل الروسي دانييل كفيات سائق تورو روسو ترتيب مراكز منصة التتويج.



وشهد السباق تغيرات مناخية باستمرار وتقلبات في مراكز السائقين بسبب هطول الأمطار وتغيّر استراتيجيات الفرق على الدوام.

فيتيل الذي انطلق من المركز الأخير استطاع العودة من بعيد إذ تمكّن من إيصال سيارته إلى المركز الثاني، في الوقت الذي عانى فيه ثنائي مرسيدس من مشاكل وحصلوا على مراكز غير اعتيادية.



سترول أحرز المركز الرابع وهي أفضل نتيجة له منذ سباق باكو 2017، بينما حلّ كارلوس ساينز الإبن في المركز الخامس أمام ألكسندر ألبون.

وحلّ ثنائي ألفا رونيو كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي في المركزَين السابع والثامن على الترتيب، بينما أكمل ثنائي هاس رومان غروجان وكيفن ماغنوسن ترتيب العشرة الأوائل.

