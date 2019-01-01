خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
الأحد 28/يوليه/2019 - 07:24 م
وقرر جلال، مدرب الزمالك دخول مواجهة القمة بنفس تشكيل المباراة الماضية للفريق أمام الإسماعيلي، دون أي تغيير في اللاعبين.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عماد السيد
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن
خط الهجوم: عمر السعيد.
واستطاع الأهلي أن يحسم مسابقة الدوري قبل جولة من نهاية البطولة بعد الفوز على حساب المقاولون العرب (3-1)، في المقابل فاز الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة (3-1).
جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الأول برصيد 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عماد السيد
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن
خط الهجوم: عمر السعيد.
واستطاع الأهلي أن يحسم مسابقة الدوري قبل جولة من نهاية البطولة بعد الفوز على حساب المقاولون العرب (3-1)، في المقابل فاز الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة (3-1).
جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الأول برصيد 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك.