خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

وقرر جلال، مدرب الزمالك دخول مواجهة القمة بنفس تشكيل المباراة الماضية للفريق أمام الإسماعيلي، دون أي تغيير في اللاعبين.



جاء التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: عماد السيد



خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز



خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن



خط الهجوم: عمر السعيد.



واستطاع الأهلي أن يحسم مسابقة الدوري قبل جولة من نهاية البطولة بعد الفوز على حساب المقاولون العرب (3-1)، في المقابل فاز الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة (3-1).



جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الأول برصيد 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك.



