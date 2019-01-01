تعرف على تشكيل الأهلي أمام الزمالك

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الأحد.



ويضم التشكيل كلا من: محمد الشناوي، رامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو.



ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الأحد في ختام بطولة الدوري الممتاز التي توج بها الأهلي مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.