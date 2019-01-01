تشيلسي يتغلب على ريدينج برباعية مثيرة
الأحد 28/يوليه/2019 - 07:19 م
تغلب تشيلسي على نظيره ومواطنه الإنجليزي ريدينج بنتيجة 4-3 في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2019 – 2020 مساء الأحد.
جوش باريت وضع ريدينج في المقدمة بهدف في الدقيقة 13 ليدون روس باركلي هدف التعادل للبلوز بعد مرور تسعة دقائق فقط.
و نجح كينيدي في تدوين هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 42 لكن موريسون تعادل لريدينج بعد 4 دقائق من الاستراحة.
و وضع ماسون ماونت البلوز في المقدمة من جديد وهذه المرة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 57 و60.
و اختتم مهرجان اهداف المباراة سام بالدوم موقعا على الهدف الثالث لريدينج قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 19 دقيقة.
جوش باريت وضع ريدينج في المقدمة بهدف في الدقيقة 13 ليدون روس باركلي هدف التعادل للبلوز بعد مرور تسعة دقائق فقط.
و نجح كينيدي في تدوين هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 42 لكن موريسون تعادل لريدينج بعد 4 دقائق من الاستراحة.
و وضع ماسون ماونت البلوز في المقدمة من جديد وهذه المرة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 57 و60.
و اختتم مهرجان اهداف المباراة سام بالدوم موقعا على الهدف الثالث لريدينج قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 19 دقيقة.