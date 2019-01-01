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رياضة

تشيلسي يتغلب على ريدينج برباعية مثيرة

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:19 م
جريدة الدستور
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تغلب تشيلسي على نظيره ومواطنه الإنجليزي ريدينج بنتيجة 4-3 في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2019 – 2020 مساء الأحد.
جوش باريت وضع ريدينج في المقدمة بهدف في الدقيقة 13 ليدون روس باركلي هدف التعادل للبلوز بعد مرور تسعة دقائق فقط.
و نجح كينيدي في تدوين هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 42 لكن موريسون تعادل لريدينج بعد 4 دقائق من الاستراحة.
و وضع ماسون ماونت البلوز في المقدمة من جديد وهذه المرة بهدفين متتاليين في الدقيقتين 57 و60.
و اختتم مهرجان اهداف المباراة سام بالدوم موقعا على الهدف الثالث لريدينج قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 19 دقيقة.
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