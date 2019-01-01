الجزيرة الإماراتي يشعل الصراع على محمود علاء

أشعل محمود علاء مدافع منتخب مصر ونادي الزمالك الصراع بين الأندية الخليجية على التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وانضم نادي الجزيرة الإماراتي إلى سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع مدافع الزمالك محمود علاء في الموسم المقبل.



ويواجه الجزيرة منافسة شرسة من جانب ناديي الهلال وأهلي جدة على التوقيع مع اللاعب المصري هذا الصيف.



وخطف محمود علاء الأنظار، بعد تألقه مع الزمالك ومنتخب مصر في الفترة الماضية، مما جعل الأندية الخليجية تتصارع على ضمه.