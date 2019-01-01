نيجيريا تنشئ لجنة لتفعيل مشاركتها باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

وافق الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، اليوم الأحد، على إنشاء لجنة لتفعيل مشاركة البلاد في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.



وذكرت الرئاسة النيجيرية في بيان،نقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج، أن اللجنة ستتألف من ممثلين لوزارات وهيئات حكومية ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني.



ومن بين مهام اللجنة النظر في تعديلات للقوانين والحصول على موافقة لذلك من جانب النواب.



كان قد أعلن رسميا في مطلع الشهر الجاري عن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية(إفكفتا ) في نيامي عاصمة النيجر.



وجاء الإعلان في ختام القمة الأفريقية الاستثنائية الـ12.



وتلزم اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية "افكفتا" الحكومات للقيام بمزيد من إجراءات التكامل الاقتصادي، حيث تبدأ الدول الموقعة عملية متعددة السنوات لإزالة الحواجز التجارية بما في ذلك الرسوم الجمركية على 90 بالمئة من السلع.



ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، من المتوقع أن تؤدي حركة البضائع المعفاة من الرسوم إلى تعزيز التجارة الإقليمية، بينما تساعد أيضا الدول على الابتعاد عن تصدير المواد الخام بشكل أساسي وبناء القدرة التصنيعية من أجل اجتذاب استثمارات أجنبية.



وتضم الاتفاقية الآن 54 دولة موقعة، بعد انضمام بنين ونيجيريا للاتفاق اليوم الأحد أثناء القمة.



وبشكل إجمالي، صدقت 27 دولة من بينها كينيا وغانا والجابون على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي. وقالت المغرب إنها ستصدق على الاتفاقية في غضون أيام.