إيفرتون يخطط لخطف زاها من أرسنال بعرض قياسي

دخل نادى إيفرتون الإنجليزي، بقوة فى سباق التعاقد مع النجم الإيفوارى ويلفريد زاها، جناح نادى كريستال بالاس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من خلال تقديم عرضا ماليا ضخما، للحصول على خدماته.

وفقا لشبكة "سكاى سبورتس" إنجلترا، فإن نادى إيفرتون تقدم بعرض كبير لنظيره نادى كريستال بالاس، من أجل ضم النجم الإيفوارى ويلفريد زاها، مقابل 55 مليون إسترليني، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

أضافت الشبكة الإنجليزية، أن إدارة التوفيز استغلت انشغال أرسنال المنافس الأول على ضم نجم كريستال بالاس، بصفقة ضم الإيفوارى الأخر نيكولاس بيبي، مهاجم نادى ليل الفرنسي، مقابل 72 مليون إسترليني.

وأشارت سكاى، إلى أن إيفرتون يسعى لضم زاها، خلال الصيف الحالى، لتعويض الرحيل المفاجئ، للنجم الشاب أديمولا لوكمان إلى نادى لايبزيج الالمانى، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 22.5 مليون إسترليني.

وكان زاها قد ارتبط لمدة طويلة، بالإنضمام إلى صفوف نادى أرسنال، خلال الصيف الحالى، قبل أن يغير الجانرز وجهته نحو مواطنه نيكولاس بيبي نجم ليل الفرنسي.