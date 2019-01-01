غرامة 100 دولار على إطعام طيور النورس فى انجلترا

عمدت طيور النورس التي تحلق فوق شواطئ إنجلترا إلى شن هجمات عنيفة ضد البشر والحيوانات، وصفها البعض بالقاتلة.



من سرقة الطعام، للترهيب، وصولا إلى خطف الحيوانات الأليفة، انتشر القلق والخوف بعد حوادث عديدة تسببت فيها هذه الطيور كان أبرزها تعرض كلب من نوع "التشيواوا" للضرب في حديقة منزل إحدى العائلات، وحمله بعيدا في الهواء، ليبقى الكلب في عداد المفقودين.



وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، لم يسلم البشر من الهجوم أيضا، حيث تعرض رجل في الـ77 من عمره يدعى "روي بيك أب"، وزوجته لهجمات متعددة من قبل مجموعة من طيور النورس التي توجد فوق باب منزلهما الأمامي بخليج موركاب كلما قررا الخروج، وفي آخر هجوم، انتهى أمر الرجل المسن في المستشفى بسبب جروح كثيرة في رأسه.



وقال روي: "لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل إصابة طفل بجروح خطيرة أو سقوط شخص مسن في محاولة للهرب منها، الأمر الذي قد يكون قاتلا".



وفي كارديف، وهي مدينة بها حوالي 3000 زوج من طيور النورس، اشتكى سعاة البريد من أنهم قد لا يتمكنون من تسليم البريد خوفا من الهجمات.



وتسرق النوارس الطعام من أيدي المارة وتنهال كالصقور في حال أسقط أحدهم شيئا على الأرض مثل فتات الطعام وبعض البطاطا المقلية.



وكانت بريطانيا، قد جرمت إطعام طيور النورس، بعد تكرار مهاجمتها لرواد الشواطئ، وفرض مجلس منطقة ديفون الشرقية، غرامة على من يطعم هذه الطيور، قدرها 80 جنيها إسترلينيا أي ما يعادل حوالى 100 دولار أمريكي.