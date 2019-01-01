سباحات أمريكا يسجلن رقما قياسيا جديدا في بطولة العالم

سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا بلغ ثلاث دقائق و50.40 ثانية في سباق التتابع أربعة في 100 متر متنوعة للسيدات ببطولة العالم للسباحة الأحد.



وضم الفريق الأميركي ريغان سميث وليلي كينغ وكيلسي داليا وسيموني مانويل لتتمكن الولايات المتحدة من تحطيم رقمها القياسي السابق البالغ ثلاث دقائق و51.55 ثانية والتي سجلته في الطريق إلى حصد لقب بطولة العالم 2017 في بودابست.



وفي إطار سباق التتابع سجلت سميث رقما قياسيا في مسافة الظهر وبلغ 57.57 ثانية.



وأحرزت أستراليا الفضية وسجلت ثلاث دقائق و53.42 ثانية بينما جاءت كندا في المركز الثالث بزمن ثلاث دقائق و53.58 ثانية.