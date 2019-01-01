سجن كويتي 17 سنة لاعتدائه على مصري

قضت محكمة كويتية بسجن مواطن كويتي 17 عامًا لاعتدائه على وافد مصري في فيديو جرى تداوله على نطاق واسع.



وأيدت محكمة الجنايات "المعارضة" حكمها بحبس مواطن 17 سنة مع الشغل والنفاذ، بسبب اعتدائه على وافد مصري في منطقة الشويخ الصناعية، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.



وألقت الشرطة الكويتية القبض على مواطن بتهمة الاعتداء على المصري بالضرب، وسجلت القضية رقم 781 جنح الشويخ والتى أحيل على أساسها المواطن إلى التحقيق.



وبحسب "القبس"، اشتهرت القضية، محليا وخارجيا؛ وتدخلت السلطات المصرية، وتوجهت وزيرة الهجرة المصرية إلى الكويت، بعد الحادث، مع اهتمام لافت بالقضية من جانب وسائل إعلام عالمية.



كان الوافد المصري ويدعى "وحيد"، تعرّض للضرب المبرح على يد مواطن كويتي في أحد أسواق الشويخ الصناعية.



وأحيلت القضية للنيابة العامة، بعدما تحولت قضيته من جنحة إلى جناية، إثر تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد بوجود كسور في أنف الوافد المصري.



وتناقل ناشطون كويتيون مقطعا مصورا، زعموا من خلاله أن الوافد المصري هو من بدأ الشجار، ولجأ لاستخدام آلة حادة.



ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الحادثة، التي وقعت في ديسمبر 2017، بدأت عندما دخل المواطن الكويتي على الوافد المصري في مقر عمله، وطلب منه إصلاح دراجته النارية، لكن العامل أبلغه بأنه في وقت راحة؛ فانهال الكويتي عليه بالضرب.