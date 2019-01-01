فيسبوك تكشف عن مزايا جديدة

تعمل شركة فيسبوك على ترحيل الألعاب الفورية، مثل Space Invaders، من تطبيق ماسنجر إلى علامة تبويب Facebook Gaming، بحسب موقع mspoweruser الأمريكي.



وقال "ليو أولب" المدير العالمي لشراكات الألعاب، في منشور بالمدونة: "لضمان الانتقال السلس، يستمر اللاعبون فى ماسنجر فى الوصول إلى الألعاب من خلال تحديثات سلاسل الرسائل ومواقع الدردشة، بينما يتحول تطبيق اللعبة نفسه إلى منصة فيس بوك الرئيسية".



ومن المفترض أن الغرض من التغيير هو "إلغاء التشوش" في التطبيق الذي تم تحديثه مؤخرًا، ومع ذلك، فيبدو أن هذا طريقة جديدة من فيس بوك لمنع المستخدمين من تعطيل حساباتهم على المنصة للحصول على أكبر قدر من المستخدمين النشطين.