وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان

توفي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 96 عاما، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.



ويعد الأمير بندر شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، والابن العاشر للعاهل السعودي الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود.



من جانبه قال تركي الدخيل سفير السعودية لدى الإمارات في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز، نسأل الله له الرحمة والمغفرة".



وقال: "أصدق التعازي لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ولأسرة الفقيد ومحبيه وللشعب السعودي".



ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد صلاة الجنازة أو تشييع الجثمان.