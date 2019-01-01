استخدام شاحن غير أصلي يعرضك للحروق

نشرت صحيفة ديلى ميرور البريطانية دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ميتشيجان الأمريكية، للتركيز على اجهزة الشحن المقلدة التى تسببت فى حروق شديدة لأصحابها.



وبحسب الدراسة تبين أن أجهزة الشحن المقلدة تسببت بالكثير من الحوادث لأصحابها من تعرضهم للصعق، وحتى الإصابة بحروق شديدة.



وأكدت الأمر الدكتورة كاريسا بونك، المشرفة على البحث بأن الشواحن الرديئة كفيلة بالتسبب فى الصعق الكهربائى والحروق البالغة.



ونصحت بعدم وضع الهاتف المحمول بالقرب من مكان النوم، وعدم تركه طوال الليل.



يذكر أن هناك فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا أصيبت بحروق من الدرجة الثانية في عنقها، بسبب شاحن مقلد نقل التيار الكهربائي إلى العقد الذي كانت ترتديه على رقبتها.