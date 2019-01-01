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عالم

العواصف والأمطار الغزيرة تودي بثلاثة في إيطاليا

الأحد 28/يوليه/2019 - 06:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أدت العواصف والأمطار الغزيرة التي تبعت موجة حر إلى مصرع ثلاثة اشخاص في إيطاليا نهاية الأسبوع، بينهم شابة أودت زوبعة بها قرب مطار فيوميتشينو في روما.
وكانت الشابة البالغة من العمر 26 عامًا في طريق عودتها إلى منزلها قرابة الساعة 2،00، ليل السبت إلى الأحد، حين أزاحت الزوبعة سيارتها وأودت بها على سياج.
وأدت الزوبعة ايضا إلى اقتلاع أشجار وتحطيم عواميد، وتركت وراءها مخلفات عدّة.
وفي الشمال، توفي لاعب رياضي نروجي (45 عامًا) حين أصابته صاعقة في منطقة الدولوميت بينما كان مشاركًا في سباق جري على ارتفاع ألفي متر مساء السبت.
والأحد، وجد عمّال الإنقاذ في اريزو قرب فلورنسا جثة رجل سبعيني في قناة تملأها الوحول والنفايات. وكان ارتفاع مفاجىء لمنسوب المياه جرّ سيارته إليها.
وقالت "كولديرتي"، وهي المنظمة الزراعية الأساسية في البلاد، إنّ حبات البرد التي تساقطت في الساعات الـ24 الأخيرة أدت إلى أضرار بملايين اليورو في إيطاليا، وبالأخص في اريزو.
وتعرضت بساتين فاكهة ومزارع تبغ ودوار الشمس وذرة إلى التلف، بينما تضررت كثير من البيوت الزراعية.
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