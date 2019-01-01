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عالم

الصين: أطراف اجتماع فيينا تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

الأحد 28/يوليه/2019 - 06:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال رئيس الوفد الصيني المشارك في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي مع إيران إن كل الأطراف الموقعة على الاتفاق ترغب في الحفاظ عليه وتعارض بشدة قرار واشنطن بإعادة فرض العقوبات على طهران من جانب واحد.
واجتمعت الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وإيران لإجراء محادثات طارئة في فيينا وسط تصاعد حدة التوتر بين إيران والغرب في الشهر الماضي بما شمل مواجهات بحرية وانتهاك طهران للاتفاق.
وقال فو تسونغ، رئيس إدارة ضبط التسلح بوزارة الخارجية الصينية، للصحفيين بعد الاجتماع "عبرت كل الأطراف عن التزامها بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والاستمرار في تنفيذها بطريقة متوازنة".
وأضاف "عبرت كل الأطراف عن معارضتها القوية لقيام الولايات المتحدة من جانب واحد بفرض العقوبات".
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