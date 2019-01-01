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منوعات

أفضل 5 تطبيقات على متجر جوجل

الأحد 28/يوليه/2019 - 06:09 م
جريدة الدستور
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كشف موقع "Androidpit" التقنى عن قائمته الأسبوعية التى تتضمن أفضل التطبيقات والألعاب المتوفارة على متجر جوجل بلاى، وذلك لمساعدة مستخدمي هواتف أندرويد فى العثور على احتياجاتهم بسهولة.

ونستعرض القائمة فى التالى:

1.Bombastic Brothers
هى لعبة للركض ثنائية الأبعاد، تتميز بشخصيات غريبة الأطوار من الثمانينات، تعتبر اللعبة من أفضل ألعاب الحروب الحالية، تستطيع هزيمة الأعداء بواسطة جيف البطل.

2.Gallery Go
تطبيق لعرض وتحرير الصور، قامت شركة جوجل بتصميمه للهواتف الذكية قليلة المواصفات والتكلفة، ويعتبر أفضل بديل لتطبيق صور جوجل، ومن أفضل ميزاته أنه يمكن استخدام دون الاتصال بالإنترنت وقليل المساحة حيث تصل مساحته إلى 10 جيجابايت، بالإضافة إلى أدوات تحرير الصور المختلفة وميزة التحسين التلقائي للصور.

3.Flashback Mobile
بمناسبة مرور 25 عاما على تصميم لعبةFlashback Mobile، تم إصدار نسخة جديدة منها للهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد، تتميز اللعبة برسوم متحركة من فئة rotoscope، يمكن شراءها من متجر جوجل بسعر 4.49 دولار.

4.Shade Launcher
من أفضل تطبيقات الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندوريد، يقوم تطبيق Shade Launcher بتغيير واجهة النظام وإضافة بعد الأدوات التى تجعل استخدام الهاتف أكثر سهولة، يتيح التطبيق خيارات إضافية تقدم المزيد من الخصائص الخاصة بأيقونات التطبيقات، ويمكنك تخصيص الإعدادات لمساعدتك في العثور على التطبيق المطلوب بشكل أسرع.

5.It's Always Sunny: The Gang Goes Mobile
هى لعبة جديدة لفريق عرض متنقل في فيلادلفيا يدعى "It's Always Sunny"، يمكن الانضمام إلى العصابة المكونة من 5 أفراد، وتطوير مخططات لتبيض الأموال، اللعبة متوفرة مجانا على متجر جوجل.

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