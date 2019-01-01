الكويت تعلن تشكيلتها لبطولة غرب آسيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكويت بقيادة الكرواتي روميو يوزاك تشكيلته الرسمية المدعوة لخوض غمار النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا في كرة القدم، والتي يستضيفها العراق بدءا من أواخر الشهر الحالي.



ويشارك المنتخب "الأزرق" في المجموعة الثانية الى جانب السعودية والبحرين والأردن، ضمن البطولة التي يستضيفها العراق بين 30 يوليو و14 أغسطس. وتقام مباريات هذه المجموعة في مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان الشمالي، بدءا من الرابع من أغسطس.



وخاض منتخب الكويت معسكرا في مدينة مارلو الإنكليزية استعدادا للبطولة وأيضا للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي تنطلق في سبتمبر المقبل.



وقرر الجهاز الفني استبعاد سبعة لاعبين من القائمة التي ستخوض بطولة غرب آسيا والاستقرار على 23 لاعبًا يغادرون الى أربيل الخميس.



والمستبعدون السبعة هم: عبد المحسن العجمي، فواز عايض، محمد سويدان، عبد العزيز وادي، عبد العزيز بن ناجي، علي خلف، شبيب الخالدي، علما بأن الأخيرين استبعدا بسبب الإصابة.



وفي ما يأتي التشكيلة الرسمية:

- لحراسة المرمى: سليمان عبدالغفور، حسين كنكوني، محمد هادي.

- للدفاع: خالد إبراهيم، عامر معتوق، سامي الصانع، فهد حمود، فهد الهاجري، ومحمد خالد.

- للوسط: أحمد الظفيري، بدر المطوع، سلطان العنزي، عبدالله ماوي، رضا هاني، عيد الرشيدي، مبارك الفنيني، حمد الحربي، عمر حبيتر، شريدة الشريدة.

- للهجوم: حسين الموسوي، فيصل زايد، فيصل عجب، ويوسف ناصر.