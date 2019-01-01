قبل القمة 118.. عمرو زكي للاعبي الزمالك أنتم أبطال أفريقيا

غرد عمرو زكي مهاجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، على تويتر مشجعًا فريقه السابق قبل مباراة القمة 118، والتى تقام فى الثامنة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى ختام مسابقة الدورى العام.



وكتب زكى على حسابه الشخصى على موقع تويتر،"إذا كنتم خسرتوا الدورى.. فأنتم أبطال أفريقيا يا زملكاوية.. بقول للعيبة النهاردة فرصتكم لمصالحة الجمهور حتى لا يغادر الكثير منكم النادى فاقدا للكثير من تعاطف الجماهير.. قاتلوا فى الملعب النهاردة وانهوا الموسم بشكل يليق بعظمة جمهور الزمالك الكبير".

