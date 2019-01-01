ضبط 48 ألف مخالفة مرورية خلال 48 ساعة بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام حملات موسعة في إطار توجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وضبط محرزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والعناصر الإجرامية الخطرة.



وأسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق، ضبط 48247 مخالفة مرورية متنوعة، 2430 مخالفة مرافق متنوعة، 62 قضية بيئة، وضبط 73 قضية مصنفات متنوعة.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.