"محامين جنوب الجيزة" تتبنى مبادرة "إثراء مكتبة المحامي"

قال صالحين المهدي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بأن النقابة الفرعية بجنوب الجيزة تتبنى مبادرة "إثراء مكتبة المحامي"، وذلك من خلال طرح سلسلة كتب جديدة أسبوعيا بدون معارض، أو وقت محدود، تحت رعايته، وإشراف أعضاء مجلس النقابة الفرعية.



وطرحت النقابة الفرعية للمحامين مجموعة من الموسوعات القانونية للمحامين أعضائها، تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور، منها: "الدفوع الجنائية في قانون العقوبات"، و"القتل العمد"، و"العقود والدعاوى القانونية"، و"جرائم المخدرات"، و"تقنين المرافعات"، و"التعليمات العامة للنيابات".



وتقع الموسوعات في مجلدات فاخرة، وبأسعار مدعومة للسادة المحامين، في إطار إثراء مكتبة المحامي القانونية، بتوجيهات من النقيب العام.