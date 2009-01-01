البورصة السعودية ترتفع للجلسة الثانية بدعم من الأسهم المالية

ارتفعت البورصة السعودية للجلسة الثانية على الترتيب يوم الأحد بدعم من الأسهم المالية، بينما ضغطت أسهم بنك أبوظبي الأول على بورصة الإمارة لتنهي مكاسب استمرت ثماني جلسات.



وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5%، مع صعود سهمي مصرف الراجحي وبنك الرياض واحد و3.1% على الترتيب، بينما أغلق سهم البنك الأهلي التجاري مرتفعا 0.6%.



وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، 0.7%، بعدما سجلت رابع أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في العالم، أقل أرباح فصلية منذ أواخر 2009.



وعزت سابك هذا التراجع إلى هبوط متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.



وتراجع سهم التعدين العربية السعودية (معادن) أكبر شركة تعدين في الخليج، 2.6%.