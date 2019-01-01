الأركان الكويتي يبحث مع مسؤول عسكري روسي عددا من الموضوعات المشتركة

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، اليوم الأحد، مع الملحق العسكري الروسي في السفارة الروسية لدى الكويت العقيد بحري فالري جوتوجاروف، عددا من الموضوعات المشتركة التي تهم الجانبين.



وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الكويتية، اليوم، أنه تم خلال اللقاء، مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.



وأضاف البيان أن الفريق الخضر أشاد - خلال اللقاء الذي عقد بحضور نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن عبدالله نواف الصباح - بعمق علاقات التعاون المشترك بين الكويت وروسيا، والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات.