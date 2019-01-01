إصابة 11 شخصًا في إطلاق نار بحديقة بروكلين بنيويورك

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا إثر إطلاق نار، في حديقة بروكلين الواقعة في مدينة (نيويورك) الأمريكية.



وذكر موقع نيويورك سي بي إس الإلكتروني الأمريكي، أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة، والعديد منهم في حالة خطرة في وقت مبكر من صباح الأحد، وتقول مصادر إن إطلاق النار وقع بالقرب من ملعب براونزفي عند تقاطع كريستوفر وهاجمان أفينيوز.