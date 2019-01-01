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أوتو

تعديلات جديدة تطرأ على سيارة أودي SQ5 TDI

الأحد 28/يوليه/2019 - 05:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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طرأت تعديلات جديدة على سيارة أودي SQ5 TDI، من جانب شركة Abt Sportsline وهذا لرفع معدلات أدائها وزيادة شراسة ملامحها.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها قامت برفع قوة المحرك V6 TDI سعة 3 لتر من 347 إلى 390 حصان، وكذلك زيادة عزم الدوران الأقصى من 700 إلى 760 حصان.

وبفضل زيادة القوة تنطلق السيارة المعدلة من الثبات إلى سرعة 100 كلمس في غضون 4.9 ثانية بدلا من 5.1 ثانية.

وعلى الجانب الشكلي، قامت شركة Abt Sportsline بخفض مستوى السيارة SQ5 TDI بمقدار يتراوح بين 35 و60 ملم، بالإضافة إلى توسعة الرفارف وتجهيزها بجناح خلفي وجنوط قياس 22 بوصة.
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