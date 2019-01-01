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محافظات

محافظ الدقهلية: 30 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بـ155 مليون جنيه

الأحد 28/يوليه/2019 - 05:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، دخول 30 مدرسة جديدة الخدمة التعليمية هذا العام 2019 2020 بتكلفة 155 مليون جنيه وبعدد فصول 318.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الأحد - أن هذه المدارس تضم 21 مدرسة تعليم عام تشمل (8 مدارس ابتدائي ومدرستان إعدادي وثلاث مدارس ثانوي ومدرسة ثانوي فني و6 مدارس تعليم أساسي ومدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى 9 مدارس للغات بمراكز المنصورة وطلخا والمنزلة وشربين وميت غمر ودكرنس).

وأشار إلى أنه تجرى عمليات الصيانة لعدد 66 مدرسة بإجمالي مبالغ 76 مليونا و410 ألاف جنيه منها (4 مدارس تعليم فني) بتكلفة 15 مليون جنيه.. مؤكدا أن جميع هذه المدارس الجديدة والتي تجري صيانتها جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019 2020 وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتطوير المنظومة التعليمية لجميع الطلاب.
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