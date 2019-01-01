اللجنة الأولمبية تهنئ اتحاد كرة اليد ومنتخب الشباب ببرونزية العالم

هنّأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم الأحد، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بحصول منتخب الشباب على المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة العالم للشباب المقامة في إسبانيا.

وأشاد المجلس بمشوار منتخب الشباب في بطولة العالم في إسبانيا والأداء البطولي للاعبين وحرصهم على رفع راية مصر في المحافل الدولية وتقديم صورة مشرفة عن كرة اليد المصرية والرياضة المصرية.



وأكد أنه سيتم دعم هذا المنتخب الواعد من أجل كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر عام 2021 وسيكون هذا المنتخب نواة يجب أن يتم دعمه والاهتمام به.



ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التحية لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر على مجهوداتهم والنجاحات التي تتحقق حاليا.

وكان المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 21 سنة قد توج للمرة الثانية في تاريخه بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للشباب المقامة حاليا بإسبانيا، عقب الفوز على البرتغال بنتيجة 37-27 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.