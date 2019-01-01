حبس عاطلين بتهمة سرقة مبلغ مالي من مخزن بالسلام

قررت نيابة السلام حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهم مبلغ مالى من مخزن بمنطقة السلام.



وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمين هم "طارق. ع"،"محمود. ح"، عاطلين، واعترف المتهمين أمام النيابة بسرقتهما 25 ألف جنيه من داخل مخزن "بمنطقة السلام، مؤكدين بأنهم كانوا على علم بوجود الأموال بالمخزن من صديقهم "خ. ع" حسن النية، عامل بالمخزن، وأرشدوا على ما تبقى من أموال، وأقروا بأنهم أنفقوا جزء من المبلغ على أغراضهم الشخصية.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام أول يفيد بسرقة مبلغ مالى من داخل مخزن للأدوات الصحية بمنطقة السلام وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول من تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل المخزن وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.