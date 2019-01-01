الأمن العام يضبط تشكيلين عصابيين و572 دراجة نارية مخالفة

شن قطاع الأمن العام حملات موسعة في إطار توجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وضبط محرزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والعناصر الإجرامية الخطرة.



وأسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة عن ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 6 متهمين، ارتكبا 13 حادثا متنوعا.



كما ضبط 572 دراجة نارية مخالفة.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابات المحتصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.