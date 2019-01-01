أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة متعفنة في مركز الفتح

تجري أجهزة الأمن بأسبوط جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة متعفنة بجوار الجمعية الزراعية في أحد القرى التابعة لمركز الفتح.



عثر أهالى قرية بصرة التابعة لمركز الفتح على جثة لرجل بجوار الجمعية الزراعية بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح وتم نقل الجثة لمستشفى الإيمان العامة والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



وكان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح يفيد وصول بلاغ من أهالى قرية بصرة التابعة لمركز الفتح بالعثور على جثة شخص، وبالانتقال والإسعاف عثر على جثة لشخص يدعى "سيد. م. ع. س، 46 سنة"، من قرية بصرة ليس بها إصابات ظاهرية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.









