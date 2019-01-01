السعودية تطبق نظام المراقبة الإلكتروني الصحي على الحجاج

أطلقت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، نظام المراقبة الإلكتروني الصحي الشامل للاطمئنان على صحة الحجاج، ضمن جهود المملكة لخدمة الحجاج الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة.



وتفقد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، رئيس اللجان التحضيرية للحج هاني جوخدار اليوم، مراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأطلق وكيل الوزارة للصحة العامة خلال جولته بالميناء نظام المراقبة الإلكتروني الصحي الشامل؛ حيث يهدف البرنامج إلى جعل جميع الإجراءات الصحية بمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي إلكترونية.



وحث وكيل الوزارة للصحة العامة العاملين بالمنافذ الجوية والبحرية على بذل مزيد من الجهد لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشددا على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والحجاج.