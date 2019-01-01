بطاقة "أبل الائتمانية" جاهزة للتداول في أغسطس

تستعد أبل لإطلاق بطاقة ائتمانها الجديدة منتصف أغسطس المقبل، وتم الكشف عن بطاقة أبل بشكل رسمي في مارس الماضي بجانب خدمات الألعاب والفيديو الجديدة للشركة.



ووفق بلومبرج لم تفصح شركة أبل عن موعد إطلاق البطاقة لكنها ذكرت أن البطاقة سيتم إطلاقها في الصيف.



وتتعاون أبل مع شركة Goldman Sachs لتقديم مزايا مثل لا رسوم متأخرة واسترداد نقدي بنسبة 2% عند استخدام لخدمة Apple Pay.



وذكرت أبل أنها ستطلق بطاقة وصفتها بأنها آمنة للغاية على عكس معظم بطاقات الائتمان، حيث لا تحتوي بطاقة أبل على أي أرقام، ولا حتى رقم سري CVV.



مع اقتراب موعد إطلاق البطاقة، يقال إن الشركة تختبر حاليا البطاقة مع موظفي التجزئة في الشركة، كما ذكرت بلومبرج سابقًا، إضافة إلى توفير الامتيازات المذكورة أعلاه، ستقوم أبل بدمج البطاقة الائتمانية مع تطبيق محفظة أبل، والذي ستقوم بدورها بتقسيم المشتريات وفقا للفئة وتحديد موقع معاملاتك على الخريطة.



تمثل هذه الخطوة جزءًا من خطة شركة أبل لرفع إيراداتها حيث تعاني حاليا من مبيعات آيفون المخيبة للآمال.



من المتوقع أن تطلق أبل خدمة الألعاب Apple Arcade في وقت لاحق من هذا العام.