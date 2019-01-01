وصول مليون حاج إلى مكة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، وصول حوالي مليون حاج إلى الأراضي المقدسة لأداء شعائر الحج لهذا العام.



وكشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن وصول (997.846) حاجًا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس السبت.



وأشار البيان إلى أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو وصل إلى (943.410) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (44.078) حاجًا، وعبر البحر (10.358) حاجًا، بزيادة (98.500) حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (11%) تقريبا.



وأكد أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، في تصريحات سابقة أن من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج لديه أغراض سياسية هدفها المساس بسمعة المملكة.



وأوضح الفيصل أن لجنة الحج المركزية عبارة لجنة تنفيذية برئاسة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مشيرا إلى أن لجنة الحج العليا تقوم بالإشراف التام على جميع أمور الحج طيلة موسم الحج.