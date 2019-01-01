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عالم

المنامة والرياض توقعان على إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي

الأحد 28/يوليه/2019 - 05:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وقعت المنامة والرياض، اليوم، على محضر مجلس التنسيق بين البحرين والسعودية.

جاء ذلك في ختام اجتماع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، مع نظيره السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين،بحسب وكالة أنباء البحرين.
وسوف يتفرع عن هذا المجلس عددا من اللجان المتخصصة في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المجلس.
وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن إنشاء مجلس التنسيق بين بلاده والسعودية، سيكون بمثابة انطلاقة استراتيجية مهمة جديدة في العلاقات الأخوية والتلاحم القوي بين البلدين، ومنصة محورية في تطوير التنسيق وتعزيز آليات التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.
من جانبه، أعرب العساف عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين وبالعلاقات الراسخة بين البلدين، وما تتسم به من ازدهار في شتى المجالات، مضيفًا أن مجلس التنسيق سيعد إطارًا جديدًا ومتكاملًا للتعاون المشترك بين البلدين.
كما التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وزير الخارجية السعودي، وأكد على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين المنامة والرياض، والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك.
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