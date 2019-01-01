عرض أزياء دار "شياباريلى" لخريف 2019 (صور)

قدم المصمم الأمريكي "دانييل روزبيري"، مجموعته الأولى فى الأزياء لخريف 2019، بعدما انتقل إلى دار "شياباريلي"، حيث أمضى 10 سنوات فى دار "توم براون"، فنقل الحضور إلى عالم يمزج بين التراث الفني والسريالي للدار والإبداع الخيالي.



أراد المصمم، أن يعكس من خلال تصاميه، صورة المرأة الحيوية فى مختلف أوقات اليوم، فقسم عرضه إلى ثلاث مراحل تجمع بين النهار والليل والحياة العملية والناشطة للمراة، وحوله إلى واقع تراه في أزياء شياباريلي.



وقدم إطلالة أنيقة بمزيج تدرجات لون البيج مع الأسود البراق، حيث تميزت بأكمام منسدلة واسعة من الموسلين مع التنورة الميدي المثنية، لتعبر عن الأحلام، كما قدم فستان أسود مزين عند الصدر والكتفين بقماش شفاف براق تجّمله عند أحد الجانبين تطريزات الأزهار الملونة، وأيضًا زي كلاسيكي للمرأة العملية مع السروال القصير الواسع باللون الأبيض المنسق مع "البلايزر" الطويلة البيضاء والسوداء.