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محافظات

تكريم الطلاب الأوائل في الوادي الجديد

الأحد 28/يوليه/2019 - 04:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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كرم محافظ الوادي الجديد أوائل الطلاب بمراحل التعليم المختلفة على مستوي المحافظة، في احتفالية كبري نظمتها المحافظة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالداخلة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ويسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية وأعضاء مجلس النواب وقيادات التعليم بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين بالمحافظة، إن التكريم شمل توزيع شهادات تقدير ومبالغ مالية ودرع المحافظة بالإضافة إلى توزيع أجهزة تابلت مبرمجة للطلاب المكفوفين بمراحل التعليم المختلفة.

وأكد نائب وزير التربية حرص الوزارة الدائم على تكريم المتفوقين وذلك تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد في المراحل القادمة وليكونوا قدوة يحتذي بها للأجيال القادمة، حيث تخلل الحفل تكريم مدرسة موط الرسمية للغات ومدرسة الشهيد سمير محمد إسماعيل بالخارجة ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة ومدرسة السلام الإبتدائية بالخارجة ومدرسة الثانوية الزراعية ببلاط، في الأنشطة، وذلك لتميزهم وحصولهم علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية في الأنشطة المختلفة، حيث تم منحهم شهادات تقدير ودرع المحافظة تقديرًا لجهودهم وذلك تأكيدًا لتنفيذ خطة رؤية مصر 2030 بأن تصبح المدارس المصرية مؤسسات تعليمية متكاملة.

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات، مقدمًا التكريم لأولياء الأمور نظرًا لجهودهم في دفع أبنائهم للتفوق، مطالبًا لهم بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية القادمة.

وفي ختام الاحتفالية أهدى المحافظ درع المحافظة لنائب وزير التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية تقديرًا لجهودهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالوادي الجديد.
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