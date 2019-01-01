السيسي يهنئ منتخب اليد بالميدالية البرونزية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، منتخب مصر لكرة اليد لحصوله على الميدالية البرونزية، بعد استحقاقه المركز الثالث ببطولة كأس العالم للشباب تحت 21 عامًا، بالفوز على المنتخب البرتغالي.



وأكد السيسي أن أعضاء المنتخب جسدوا نموذجًا لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن، مشيدًا بالأداء الرفيع لكل أعضاء المنتخب بقيادة جهاز فني وطني، وليجسدوا نموذجًا لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته علي تحقيق الإنجازات.



وتغلب منتخب الفراعنة على نظيره البرتغالي في المباراة التي جمعتهما لتحديد المنتخب صاحب المركز الثالث بنتيجة 27-37.



وكان منتخب شباب مصر قد خسر فى مباراة نصف النهائى أمام منتخب فرنسا، بينما خسر البرتغال من كرواتيا.



وشهد الشوط الأول إثارة وندية بين المنتخبين، ونجح شباب الفراعنة في حسم الشوط لصالحهم بنتيجة 17-15.