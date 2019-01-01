خطة الزمالك قبل لقاء القمة

من المنتظر أن يعقد خالد جلال، المدير الفني للزمالك، محاضرة فنية في فندق الإقامة ببرج العرب عقب تناول الغداء؛ استعدادًا لمباراة القمة أمام الأهلي، الليلة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ختام الدوري.



ويستقر "جلال" بعدها على التشكيل الرسمي للزمالك خلال المباراة، ثم التوجه في السادسة مساءً إلى ملعب المباراة.



وستقام المباراة في الثامنة مساءً،على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يسعى الزمالك إلى الفوز من أجل تعويض الجمهور عن خسارة الدورى، حيث تم حسم الدوري لصالح الأهلي خلال الجولة الماضية عقب الفوز على المقاولون العرب.



بينما ينتظر جمهور الزمالك فوزه في مباراة اليوم على فريق نادي الأهلي.