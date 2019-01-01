أول رئيس عربي يعزي ترامب في ضحايا حادث إطلاق نار بنيويورك

بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر فيه عن خالص تعازيه وخالص مواساته لضحايا إطلاق النار الذي وقع في أحد الملاعب بمنطقة بروكلين في نيويورك.



وبعث ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية عزاء للرئيس الأمريكي، راجيًا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



كما بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقية عزاء مماثلة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



وأعلنت وسائل إعلام أمريكية حدوث إطلاق نار، أمس السبت، في حديقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية.



ونقل شهود عيان ما شاهدوه للموقع الأمريكي، حيث أشاروا إلى أن إطلاق النار صدر من ملعب لكرة السلة قريب من محيط المنطقة.



وأشارت السلطات المحلية، إلى أن حادثة إطلاق النار أدت إلى مقتل شخص وجرح 7 آخرين.