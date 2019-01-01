الأرصاد: طقس معتدل على محافظات القاهرة الكبرى غدًا

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدٍ الإثنين، سيكون معتدلا على السواحل الشمالية حارا رطبا على الوجه البحري، ومحافظات القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.



وأضاف "عبدالعال" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة"، مشيرًا إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

