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عالم

ارتفاع عدد ضحايا انفجار أفغانستان إلى 14 قتيلًا ومصابًا

الأحد 28/يوليه/2019 - 04:34 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار وقع اليوم الأحد، قرب مركز للشرطة بالعاصمة "كابول" إلى قتيل واحد و13 مصابًا.

ونقلت شبكة "طلوع" الأفغانية عن مصادر القول، إن 4 مسلحين شنوا الهجوم التفجيري الذي استهدف مقرًا لحركة سياسية يتزعمها رئيس جهاز الأمن الوطني الأفغاني السابق عمرو الله صالح.

وأكدت وزارة الداخلية أن صالح لم يصبه أذى نتيجة الانفجار وتم ترحيله من المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.
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