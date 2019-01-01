ارتفاع مؤشرا البحرين العام والإسلامي بختام التعاملات

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الأحد، عند مستوى 1.527.68 بارتفاع وقدره 4.97 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الصناعة.



في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.04 بارتفاع وقدره 4.10 نقطة عن معدل أقفاله السابق. وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 7 ملايين و493 ألفا و389 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و876 ألفا و741 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 151 صفقة.



وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 51.08% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.