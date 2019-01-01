الكنيسة تطلق خدمة جديدة بترجمة عظة البابا للإنجليزية

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من نشرة الكنيسة القبطية الارثوذكسية الأسبوعية باللغة الإنجليزية والموجهة لأقباط المهجر أسبوعيا.



واشتملت النشرة على تفريغ لعظة البابا تواضروس الثاني، باللغة الانجليزية.



وتجدر الإشارة إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفلت بعيد الآباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الجاري.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق مدة 14 يومًا فقط، ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.