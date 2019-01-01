المنياوي يعد بزيادة المعاشات في برنامجه لانتخابات المهن الموسيقية

يخوض المستشار الفني عاصم المنياوي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية المصرية سابقًا، انتخابات مجلس إدارة النقابة يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 يوليو تحت شعار "الموسيقيين أولا"

حيث بدأ المنياوي حملته الانتخابية من خلال قيامه بجولة قبل الصمت الانتخابي شملت معظم فروع النقابة على مستوى الجمهورية، منها: طنطا، المنصورة، الإسكندرية، بنها، المحلة، المنوفية، كفر الدوار، ودمنهور.



وأعرب المنياوي عن سعادته بحسن استقبال أعضاء النقابة له وفرحتهم بعودته مرة أخرى بعد فترة غياب عن العمل العام وخدمة زملائه الموسيقيين، وخلال جلساته بكل فرع استمع إلى مشاكل الموسيقيين في الأقاليم ووعدهم بالعمل على حلها سواء نجح في الانتخابات أو لا، لأن هدفه في المقام الأول هو مساندتهم والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية.



وقد أعلن عاصم المنياوي عن تنفيذ مجموعة من البنود من برنامجه الانتخابي، ومنها: الارتقاء بالفن والموسيقى والذوق العام، زيادة المعاشات كما فعل من قبل، تطوير منظومة العلاج والقيام بالعمليات الجراحية لغير القادرين على نفقة الدولة لحين تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، تكوين فرق موسيقية من اعضاء النقابة للعزف في الفنادق السياحية على مستوى الجمهورية، عمل رحلات مصيفية في عدة مدن ساحلية بأجور رمزية.



الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية تبلغ حوالي 5600 عضو، سدد منهم اشتراكات هذا العام حوالي 4600 عضو، ومن المقرر أن يكون تصويتهم وإعلان نتيجة الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية الكائن بشارع البحر الأعظم بالجيزة.