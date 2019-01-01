لاعبو ريال مدريد يحبطون مخططًًا لـ"الموساد"

أفشل لاعبو نادي ريال مدريد الإسباني، مخطط خبير كان يطور تكنولوجيا تستخدمها الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد".



ونشرت صحيفة "أس" الإسبانية تقريرًا حول إحباط لاعبي ريال مدريد من وراء الكواليس، مسألة استقدام النادي الملكي لمدرب اللياقة البدنية، خافيير فيدال، للانضمام إلى الجهاز الفني للميرنجي الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لاعبي ريال مدريد، عللوا رفضهم قدوم فيدال، إلى استخدامه وتطويره تكنولوجيا مثيرة للجدل، كان قد عمل على تطويرها بالتعاون مع جهاز "الموساد" الإسرائيلي ووحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.



وأوضح التقرير الإسباني، أن فيدال، الذي يعمل مدربًا للياقة البدنية في فريق خيتافي الإسباني، كان قد ساهم في تطوير تكنولوجيا "زون 7" (Zone 7)، والتي طورها بالتعاون مع الموساد، واستخدمها في العديد من دول أوروبا وأندية إسرائيلية مثل مكابي تل أبيب.