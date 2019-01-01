تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، تجديد حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



وجهت النيابة للمتهم "عبده زيتون" في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.