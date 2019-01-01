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رياضة

أرسنال ونابولي يتنافسان على خدمات "بيبي"

الأحد 28/يوليه/2019 - 04:16 م
نيكولا بيبي
نيكولا بيبي
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تنافس فريقا أرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي على خدمات الدولي العاجي نيكولا بيبي، مهاجم ليل وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، والذي قد ينضم مطلع الأسبوع المقبل إلى صفوف أحدهما، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف الأحد.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس: "تلقى النادي ثلاثة عروض مكتوبة بقيمة 80 مليون يورو واللاعب سيختار بين أرسنال أو نابولي. سيحسم ذلك من الآن حتى الثلاثاء".

وأضاف المصدر أن "الناديين اقترحا راتبا صافيا بقيمة ثمانية ملايين يورو وأعتقد أن اللاعب قد اختار بالفعل. بيبي يفضل اللعب مع أرسنال الذي سيخوض الدوري الأوروبي الموسم المقبل. لكن طموح خوض مسابقة دوري أبطال أوروبا مع نابولي والمدرب كارلو أنشيلوتي يمكن إن يحول وجهته الى إيطاليا".

وبحسب مصدر آخر، فإن باريس سان جيرمان حيث يحلم المهاجم العاجي الواعد 24 عامًا، باللعب، دخل اليوم الأحد، سباق المنافسة على الصفقة، ولكن متأخرًا لجذب الجناح الذي قدم موسمًا استثنائيًا مع ليل "سجل 22 هدفًا مع 11 تمريرة حاسمة" وستكون الصعوبة بالنسبة لسان جيرمان لحسم الصفقة هي على الخصوص البقاء في دائرة اللعب المالي النظيف.

ورفض رئيس ليل جيرار لوبيز الحديث عن هذا الملف في اتصال مع فرانس برس.

وسيخوض ليل الذي حقق مفاجأة في الموسم الماضي بحلوله وصيفًا بعد موسم واحد على تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية، مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غياب عنها دام سبعة أعوام.
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